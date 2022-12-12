«Люди гибли на месте»: синоптик рассказал об урагане, накрывшем Байкал Синоптик Шувалов рассказал, что от накрывшего Байкал урагана раньше гибли люди

Фото: МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Ураган сарма, накрывший Байкал, раньше бывал такой силы, что люди гибли на месте, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, этот сильный шквалистый ветер способен достигать скорости 36 м/с.

Это явление представляет собой сильный шквалистый направленный ветер, вырывающийся из долины реки Сармы и впоследствии впадающий в Малое Море. Так что ветер силой 36 м/с — это далеко не предел, так как там бывает ветер такой силы, что люди просто гибнут на месте. Сейчас же пока обходится без жертв, — заявил Шувалов.

Сегодня на озере Байкал после сильного шторма корабли, пришвартованные у берега, оказались в ледяном плену. Вся Иркутская область, как сообщают местные СМИ, окутана метелями и морозами. Температура воздуха опустилась до −20 градусов.

Региональное управление МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Из-за усиления ветра до 30 м/с паромная переправа село Сахюрта — остров Ольхон прекратила работу.

Ранее десятки тысяч людей в Калифорнии остались без электричества после урагана. В некоторых частях штата снежный покров достиг 28 сантиментов. Многие водители оказались в снежном плену между оборванными линиями электропередачи.