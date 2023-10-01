Люди чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге РЕН ТВ: взрослые и дети чуть не задохнулись в застрявшем лифте в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лифте петербургского торгового центра застряли взрослые и дети, из-за отключившейся вентиляции они чуть не задохнулись, пишет РЕН ТВ. При этом руководство ТЦ обвинило самих пассажиров в поломке лифта.



Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на проспекте Художников. В лифт забрались 13 человек, среди которых были дети. В итоге он застрял на одном из этажей, а вентиляция отключилась. Люди были заблокированы в замкнутом пространстве несколько часов, пока не приехала полиции, которую они сами и вызвали, поскольку сотрудники ТЦ не могли решить проблему. Судя по видео, их вызволил ремонтник, разъединив дверцы кабины.





Работники ТЦ вместо извинений сказали, что люди сами виноваты в ситуации, поскольку перегрузили лифт.

Ранее лифт с людьми упал в Петербурге. ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Циолковского. Пострадали два человека. На место прибыли спасатели, они вытащили пострадавших мужчин и передали их медикам.

До этого сообщалось о падении лифта в многоэтажном жилом доме в Воскресенске. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что лифт упал с пятого этажа. Инцидент произошел на улице Хрипунова.