«Людей занесло под трамвай»: очевидец о наезде на пешеходов в Петербурге Очевидец: людей занесло под трамвай после наезда в Петербурге

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Перед наездом трамвая на жителей Санкт-Петербурга на Наличной улице пешеходы шли как обычно, но он слишком быстро приблизился, рассказала NEWS.ru девушка, ставшая случайным свидетелем ДТП. По ее словам, одна из пострадавших получила серьезные травмы.

Все шли через дорогу как обычно, трамвай очень быстро подъехал, на несвойственной для трамвая скорости, все перепугались, кто-то взвизгнул, потом я перешла дорогу до конца и стало видно, что там, — отметила собеседница издания.

Как уточнила свидетельница, несколько человек занесло под трамвай, одна из женщин оказалась глубоко под трамваем. Она заявила, что пострадавшую пытался вытащить мужчина, в этот момент он громко кричал: «Как же так!» По мнению девушки, у женщины было мало шансов остаться живой.

Ранее стало известно, что в результате наезда трамвая пострадали три человека. По данным регионального комитета здравоохранения, 45-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин доставлены в Елизаветинскую больницу.

До этого сообщалось, что участником ДТП оказался умный трамвай «Довлатов», оснащенный искусственным интеллектом. Подвижной состав прибыл в город в ноябре 2023 года. Трамвай «Довлатов» был собран на Уралтрансмаше.