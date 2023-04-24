Более ста человек эвакуировали из-за пожара в отеле в Чите

Фото: Главное управление по Забайкальскому краю

В отеле «Монблан» на улице Костюшко-Григоровича в Чите

В отеле «Монблан» на улице Костюшко-Григоровича в Чите произошел пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 115 сотрудников и гостей отеля. После того, как пожар был потушен, люди, которых вывели на улицу, смогли вернуться обратно, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Огонь разгорелся на верхнем этаже здания на площади пяти квадратных метров. Его удалось ликвидировать. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Во время пожара корреспондент издания прибыл на место происшествия и сообщил, что в тушении принимали участие не менее восьми пожарных машин. Также на место выехала машина реанимации. Были перекрыты улицы Костюшко-Григоровича и Ленинградская.

На строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве ранее вспыхнул крупный пожар. О пострадавших не сообщается, на месте работают пожарные. Площадь и причина возгорания устанавливаются.

24 апреля в здании школы-интерната для глухих и слабослышащих детей в селе Семеновка в Йошкар-Оле произошел пожар на площади 300 кв. м. Все воспитанники и педагоги успели эвакуироваться. Всего из здания вышли 76 человек — 38 детей и столько же взрослых.