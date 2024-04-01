Людей эвакуировали из Ленинградского зоопарка из-за сообщения о минировании

Фото: Никита Цициги/NEWS.ru

Из Ленинградского зоопарка эвакуировали посетителей, передает «Фонтанка». Как сообщили изданию в пресс-службе учреждения, поступило сообщение о минировании территории.

В Ленинградский зоопарк поступило сообщение о заминировании на территории. Все службы оповещены, произведена эвакуация посетителей и сотрудников. Выясняются обстоятельства, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве около 700 человек эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов.

Также 25 марта в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика», расположенного на юго-востоке столицы. Как стало известно NEWS.ru, инцидент был связан с подозрением на попытку совершения теракта.

27 марта эвакуировали бизнес-центр «Белая площадь» в центре Москвы из-за анонимной угрозы. Накануне экстренным службам в Петербурге поступила информация о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды».