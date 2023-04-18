Любознательный йеменец напугал жителей Волгограда дроном SHOT: на крыше вокзала в Волгограде обнаружили дрон, принадлежащий гражданину Йемена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На крышу вокзала в Волгограде упал дрон, принадлежащий гражданину Йемена, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельца летательного аппарата быстро задержали и увезли на допрос.

О потенциально опасной находке в полицию сообщили сотрудники вокзала. Приехавшие полицейские исследовали рухнувший дрон, который был оснащен камерой Mavic Air 2, пишет SHOT.

Его владельцем оказался студент Волгоградского медицинского университета из Йемена Аль-Саид, который сообщил силовикам, что снимал достопримечательности города с высоты птичьего полета и ни о каком шпионаже речи не шло. Он добавил, что в какой-то момент дрон стал неисправен и приземлился на крышу вокзала. Запрет на полеты беспилотников действует в Волгограде с зимы 2022 года.

Ранее в пресс-службе администрации муниципалитета подмосковного Подольска сообщили, что в городе рухнул самодельный беспилотник. В ведомстве отметили, что беспилотник, возможно, не был оснащен боезарядом. Конкретное место, где произошло падение, неизвестно. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В начале апреля Telegram-канал Mash писал, что на территории завода «Факел» в Химках упал самодельный беспилотник с камерами. На предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.