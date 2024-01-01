«Любовника» спрятали от глаз детей в Томске В Музее истории Томска убрали памятник любовнику из-за детей

Фото: Алена Кардаш/ТАСС

В Музее истории Томска убрали памятник любовнику со стены здания из-за несовершеннолетних посетителей, сообщили в учреждении «Газете.Ru». Представители администрации объяснили, что детям сложно объяснить значение такой скульптуры.

Это все же памятник для взрослых. Когда в Музей истории Томска приходят детские группы, которые составляют большую часть посетителей музея, то им очень сложно объяснить присутствие этой фигуры, поддерживая концепцию семьи как одну из традиционных ценностей нашей страны, — объяснили в музее.

Вместе со скульптором Олегом Кислицким, более 20 лет назад создавшим этот памятник, в музее решили подобрать «любовнику» другое место. В администрации учреждения заверили, что тщательно подойдут к вопросу, чтобы скульптура по-прежнему оставалась доступной для всех взрослых жителей и гостей города.

Пропажу скульптуры «Любовник, спускающийся с балкона» на здании музея истории Томска заметили в конце декабря. Раньше этот памятник висел на здании Дома профсоюзов.

Весной 2023 года в Старом Осколе в Центре современного искусства «Быль» отказались убирать из экспозиции скульптуру «человека-выблевка», как прозвали ее местные жители, создавшие петицию против экспоната. Руководитель музея Светлана Богдановская заявила, что скульптуру не будут убирать, чтобы не нарушать концепцию экспозиции.