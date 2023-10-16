Любовная сага офлайн обошлась россиянке в два миллиона рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Долгопрудного Московской области лишилась более 2 миллионов рублей из-за действий афериста, который показался ей возлюбленным, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина планомерно под разными срочными предлогами, упомянув даже «болезнь» собственной матери, выманивал у девушки деньги и убедил взять кредит.

35-летний дизайнер интерьеров в тематическом Telegram-чате в начале года познакомилась с мужчиной, причем инициатором общения выступил он. По его словам, в тот момент он находился в Германии, опасаясь попасть под мобилизацию в России, хотя на родине у него остались оконный бизнес и две заправки. Завязалась переписка, а затем и отношения — дошло до планов на семью и детей. Пара обменивалась фото и видео, но видеозвонков ни разу не было, как и личных встреч.

Поэтапно под разными предлогами, например для вложения инвестиций, он убедил девушку перечислить на указанный счет сначала 43 тысячи, потом 310 тысяч рублей. Следующей уловкой по выманиванию денег стала якобы необходимая его матери операция в Германии — жительница Подмосковья взяла кредит в 2 миллиона рублей и отдала ему. Проситель обещал все вернуть, когда продаст одну из своих заправок.

На этом «житель ФРГ» не остановился, заявив девушке, что его задержали в Сочи за дискредитацию армии — туда он якобы приехал с мамой на отдых. Представившийся по телефону адвокатом задержанного потребовал у дизайнера интерьеров на освобождение жениха из СИЗО 350 тысяч рублей, после чего она заблокировала этого абонента.

Вновь нуждающийся в деньгах «возлюбленный» сказал избраннице, что она жадная, и стал требовать еще несколько миллионов на «решение своих проблем».

В августе над мужчиной состоялся суд за уклонение от службы, после которого он попросил 3,5 миллиона. Только тогда женщина попросила у того, кому отдала столько денег и влезла в долги, фото его паспорта. В ответ мужчина удалил переписку и заблокировал ее контакты.

Позже выяснилось, что все фото и видео из их личной переписки принадлежат другому человеку из другого региона, которому уже не раз писали по поводу аферистов. Обманутая жительница Долгопрудного обратилась в полицию.

Ранее Генпрокуратура РФ предупредила, что число случаев дистанционного мошенничества за последние восемь месяцев выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Именно в удаленном режиме выявлено 80% таких преступлений.