«Любители подгадить»: в Крыму ответили на призыв Польши о ракетах для Киева Константинов назвал власти Польши любителями подгадить России

Фото: МО Украины

Руководство Польши — любители подгадить России, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя РИА Новости призыв главы польского МИД Радослава Сикорского о передаче Украине дальнобойных ракет. При этом министра он назвал лжецом и клятвопреступником.

Это еще одни любители подгадить России. Желательно — чужими руками, — сказал Константинов.

Он пояснил, что Сикорский призывает Запад предоставить Украине ракеты, а Киев — наносить ими удары по территории России. Анализируя эту инициативу, парламентарий высказал мнение, что Польша играет роль провокатора в украинском конфликте.

Объясняя эпитеты в адрес польского министра, Константинов напомнил, что тот в свое время подписал «гарантии» экс-президенту Украины Виктору Януковичу. По словам депутата, Сикорский отрекся от них буквально на следующий день.

С призывом передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российским территориям министр иностранных дел Польши выступил 3 января. По его словам, это позволит Киеву уничтожать уничтожить стартовые площадки и командные центры и тем самым предотвращать удары ВС РФ.