«Любая цель»: ВС России разнесли опорники ВСУ на правом берегу Днепра МО: ВС России нанесли поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» с помощью РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Там отметили, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности, передает РИА Новости.

У нас основная задача — контрбатарейная борьба. Засекаем цель, выезжаем и отрабатываем. Пехота, живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, командные пункты, склады с БК, горюче-смазочные. Все. Любая цель, — рассказал военнослужащий.

Расчеты, получив боевую задачу, сразу выезжают из укрытия на огневые позиции, отметили в ведомстве. Там они быстро готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям.

При этом корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом военнослужащим помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами, добавили в министерстве.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Это позволило нанести огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ нанесли мощнейшие авиаудары по позициям украинских войск в марте этого года. Он считает, что эти атаки стали крупнейшими за все время проведения СВО.