Львица Лея поиграла с мешком и попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининградском зоопарке львица Лея поиграла с мешком и повалялась на траве, кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash. На опубликованной записи видно, как животное лежит кверху брюшком и перекатывается с боку на бок, не отпуская мешок.

24 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем блоге камышового кота Заури. На фото видно, как животное наслаждается солнечными лучами и гуляет по своей «зеленой фазенде». Камышовый кот прибыл в Московский зоопарк в октябре 2016 года из зоопарка Франции полугодовалым котенком. После необходимого карантина его поселили на экспозиции «Фауна России».

До этого Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. На опубликованных кадрах малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница.

Катюша пыталась задеть лапкой Диндин, а мама не сопротивлялась и резвилась вместе с дочкой. Подписчики заметили, что малышка любит дразнить маму, и назвали ее «Катюшей-приставушей». Другие удивились, как быстро растет бамбуковый медвежонок, и в шутку добавили, что скоро Катюша и Диндин будут в одной весовой категории.