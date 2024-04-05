Луганская студентка-отличница оказалась шпионкой ВСУ Студентку-отличницу из ЛНР задержали за работу на ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержана студентка-отличница, которая, работая на ВСУ, передавала украинской разведке данные о местоположении российских войск в зоне СВО, передает ТАСС. Отмечается, что причиной действий девушки стали личные мотивы.

Жительница республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла сбор и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции, — сообщает агентство.

Уточняется, что студентка учится на одни пятерки, сейчас она на последнем курсе на кафедре социологии в одном из университетов республики. Предварительно установлено, что для обмена данными с украинской стороной использовался мессенджер Telegram. На допросе она призналась, что кураторы интересовались обстановкой в городе, словами мирных жителей, а особое внимание просили уделять военным объектам и административным зданиям. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, задержанной грозит около 20 лет тюрьмы.

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