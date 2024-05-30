«Лучшие люди города»: екатеринбургский депутат разругался с вице-мэром Baza: депутат Колесников вступил в перепалку с вице-мэром Корюковым

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Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Колесников

Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Колесников вступил в конфликт с вице-мэром Андреем Корюковым, сообщает Telegram-канал Baza. В ходе перепалки он потребовал от оппонента сменить тон и «убрать металл в голосе», назвав депутатов лучшими людьми города. Кроме того, Колесников назвал Корюкова «назначенным чиновником».

В таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный, — заявил екатеринбургский депутат.

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