«Лучшее решение»: Ройзмана могут признать невменяемым URA.RU: Ройзмана могут признать невменяемым и отправить на принудительное лечение

Фото: Марина Кудряшова/РИА Новости

Евгений Ройзман

Бывшего мэра Екатеринбурга оппозиционера Евгения Ройзмана могут признать невменяемым, сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Он отметил, что подобная версия уже прорабатывается следователями. По мнению собеседника, это может стать лучшим выходом из ситуации для Ройзмана, которого подозревают в дискредитации Вооруженных сил России.

Лучшим решением по кейсу Ройзмана может быть признание его невменяемым и отправить на принудительное лечение. Ну, будет ходить пить таблетки, отмечаться. Зато будет свободен, — рассказал источник.

Он подчеркнул, что экс-мэру не помогут заключения врачей из тюрьмы, в которой он отбывал наказание с 1981 по 1983 год. По словам собеседника, Ройзман сидел в одиночной камере, где резал стеклами живот и руки. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что он находился во вменяемом состоянии.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов, а также бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

В 2022 году политик был трижды оштрафован судом за дискредитацию российских войск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По словам Ройзмана, основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине.

Позднее стало известно, что бывшего мэра Екатеринбурга задержали на 48 часов. Затем его могут перевести в Москву для проведения следственных мероприятий.