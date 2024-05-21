«Ловит каждый лучик»: брошенный в сарае слепоглухой енот Славик нашел дом Брошенного в Абрау-Дюрсо енота Славика приютила волонтер из Анапы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Енот по имени Славик из Абрау-Дюрсо, которого оставил хозяин, поселился у волонтера в Анапе, передает Telegram-канал «Кубанские новости». По данным канала, год назад животное обитало в заброшенном сарае, его спасли местные жители.

Отмечается, что бывший хозяин перебрался в город, оставив енота в сарае, где не было света, еды и воды. Брошенное животное подкармливали соседи. Из-за таких условий енот лишился зрения и слуха, но выжил. Сейчас его забрала к себе волонтер из Анапы Елена.

Все спят в тенечке, где-то в прохладе, а Славик год прожил в заточении. Теперь он каждый лучик солнышка ловит, мальчик наш. Потрошит все, играется, — поделилась женщина.

Ранее житель Санкт-Петербурга обнаружил в полу своей квартиры шестерых котят. Мужчина рассказал, что малышей нашли при вскрытии напольного покрытия, когда делали ремонт в жилище в старом фонде. По словам петербуржца, животным потребовалась помощь ветеринаров.

По его мнению, беременная кошка проникла в квартиру в начале ремонта, когда шли демонтажные работы. Мужчина добавил, что сейчас все котята чувствуют себя хорошо и уже набрали вес. Двоих питомцев семья Ивана оставит себе, а четверых планирует раздать.