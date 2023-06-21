Лошадь едва не затоптала восьмилетнего ребенка в Анапе и попала на видео

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В Анапе лошадь сбила с ног и едва не затоптала насмерть восьмилетнего ребенка, сообщила в Telegram пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. В сети было опубликовано видео с места происшествия. По данным ведомства, у мальчика рассечена лобная часть головы и сломан нос. По факту произошедшего проводится проверка.

Петербуржец сообщил в полицию, что при возвращении с пляжа , его 8-летнего сына сбила лошадь. У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа. Медики оказали ребенку разовую помощь, — говорится в сообщении МВД.

После инцидента лошадь была поймана. В ведомстве уточнили, что у ее хозяина имеются все необходимые разрешения на животное. Полиция выясняет, по какой причине животное осталось без присмотра и убежало.

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