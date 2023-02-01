Лосенок столкнулся лоб в лоб с машиной в Ленобласти

Фото: shutterstock.com

Лосенок врезался в припаркованную машину в Ленинградской области. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT. Интернет-пользователи предположили, что животное ослепил свет фар автомобиля. После столкновения лосенок смог подняться и убежать.

Ранее на окраине Рязани из частного дома сбежал тигр. Кадры с лежавшим в кустах животным опубликовали очевидцы в соцсетях. Снятый на видео хищник — это тигрица Матильда, которая уже 2,5 года проживает в доме местного жителя и содержится вне клетки.

Тигр уже успел напасть на человека, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, мужчина был госпитализирован.

В декабре 2022 года жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с прогуливающимся ночью тигром. Специалисты охотнадзора заявили, что хищник не представляет опасности для людей, ситуация была взята под контроль ведомства.