Локомотив врезался в иномарку на переезде в Архангельской области

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Локомотив и иномарка столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры. В результате пострадал ребенок. В ведомстве начали проверку по факту происшествия.

По имеющимся данным, автомобиль выехал на нерегулируемый переезд, оборудованный автоматической сигнализацией, перед приближающимся передаточным локомотивом. Машинист начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области, — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он был госпитализирован.

Ранее водитель автомобиля в Хабаровском крае протаранил движущийся состав на железнодорожном переезде. Инцидент произошел, когда пьяный мужчина пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Также сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку у станции Егозово в Кузбассе. Трагедия произошла днем 19 августа. Она скончалась от полученных травм. Транспортная прокуратура начала проверку.