Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Железнодорожный локомотив сошел с рельсов на Сахалине, сообщает региональное МЧС. Инцидент произошел утром 22 октября. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет.

Утром 22 октября в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария не привела к задержке движения поездов. На место происшествия из Южно-Сахалинска выдвинулся восстановительный поезд.

Ранее сообщалось, что две секции грузового поезда сошли с рельсов на севере Бурятии. Инцидент произошел на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском. В связи с инцидентом руководство ВСЖД организовало комиссию по расследованию всех причин и обстоятельств ЧП.

До этого девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии. В результате происшествия было повреждено 200 метров шпал. О прочих разрушениях и пострадавших не сообщалось. В связи с крушением вагонов движение на ж/д ветке было приостановлено.