В Анапе локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ Оперштаб: спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар, вспыхнувший на нефтебазе в селе Юровка под Анапой после удара украинских беспилотников, локализован, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на региональное управление МЧС. К тушению возгорания привлекли 62 человека и 20 единиц техники.

По данным МЧС Краснодарского края, в 07:40 пожар локализовали, — говорится в сообщении.

Оперштаб Краснодарского края ранее сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 9 мая совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, шесть беспилотников были подавлены, но некоторые из них упали на территории нефтебазы. В результате пожара, вспыхнувшего на месте происшествия, были повреждены несколько резервуаров.

Минобороны России ранее сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По данным ведомства, украинская армия пыталась совершить атаку на российские объекты с применением беспилотника самолетного типа.