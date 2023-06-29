Артиллеристы потопили лодки с военными ВСУ у Антоновского моста Сальдо: ВС России за двое суток потопили шесть лодок с 30 военными ВСУ у Антоновского моста

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы за прошедшие двое суток потопили шесть лодок с 30 украинскими военнослужащими, которые пытались осуществить высадку у опор Антоновского моста, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, минувшей ночью уничтожили загруженную лодку при попытке ВСУ эвакуироваться из-под моста на правый берег.

Хочу сделать повторное заявление по Антоновскому мосту — никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет. За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу, — написал Сальдо.

Врио главы Херсонщины уточнил, что на правом берегу был уничтожен отряд ВСУ, готовившийся к переправе, а также три артиллерийские позиции, с которых противник обстреливал левобережье. Кроме того, были сбиты два украинских беспилотника «Фурия», корректировавших огонь, добавил Сальдо. По его словам, ситуация под контролем, российские военные твердо стоят на своих позициях.

26 июня Сальдо опроверг информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра. Врио главы Херсонской области назвал эти сообщения ложью и украинской пропагандой, указав, что отдельные небольшие группы ВСУ пытались переправиться на лодках через Днепр и занять позиции под Антоновским мостом, но были ликвидированы российскими военными.