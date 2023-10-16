Лодка с полицейскими опрокинулась на ледяном озере в Ленобласти Лодка с полицейскими перевернулась на озере Михалевское в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На озере Михалевское в Каменногорском поселении Выборгского района Ленобласти перевернулась лодка с четырьмя пассажирами, двоим удалось спастись, сообщает издание 47NEWS. По его данным, все находившиеся на плавсредстве — сотрудники полиции. Причины происшествия выясняются.

По предварительным данным, это произошло 14 октября в акватории одной из местных туристических баз. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска продолжают поиски утонувших мужчин. Они обследовали акваторию, однако результатов это пока не дало.

В начале сентября в Москве на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с шестью отдыхающими. ЧП произошло недалеко от здания Северного речного вокзала. Из шести пассажиров, оказавшихся под водой, не выплыл никто.

Ранее в Республике Коми на реке Вычегде перевернулась моторная лодка с шестью работниками пожарной службы. Коллеги отмечали день рождения одного из них. Водитель судна наехал на буй. Только трое из шести человек смогли выплыть на берег после происшествия. Тела остальных мужчин ищут. Сыктывкарским следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте по факту столкновения лодки с буем возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности вождения транспортного средства.