Лодка с людьми перевернулась при эвакуации из затопленного села под Самарой

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Лодка с эвакуируемыми жителями села Полудни в Кинель-Черкасском районе Самарской области перевернулась, сообщает паблик «Твой РайЦЕНТР | Кинель-Черкассы» в соцсети «ВКонтакте». Одна из девушек в лодке успела заснять инцидент на камеру.

ЧП произошло днем в воскресенье, 7 апреля. Судя по кадрам, маломерное судно перевернулось из-за столкновения с деревом. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Самарская область оказалась в зоне затопления следом после Оренбургской области. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов, заявил мэр города Василий Козупица 8 апреля. Он призвал жителей собирать вещи и эвакуироваться. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.