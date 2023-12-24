Лобовая авария унесла жизни обоих водителей в Петербурге Два человека погибли в лобовой аварии на Ям-Ижорском шоссе в Санкт-Петербурге

Фото: t.me/spb_police78

Два человека погибли в результате аварии лоб в лоб на Ям-Ижорском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что от удара скончались оба водителя.

По данным ведомства, ДТП произошло днем 24 декабря в Шушарах. 54-летний водитель, управляя автомобилем Nissan черного цвета, при обгоне выехал на полосу встречного движения, но не успел завершить маневр. В итоге он влетел в двигающуюся напротив машину той же марки, но белого цвета, под управлением 42-летней женщины.

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли. Полиция устанавливает детали происшествия, проводится проверка, — сказано в публикации.

Ранее автомобиль-такси врезался в Китайгородскую стену в центре Москвы. Сразу после удара транспортное средство загорелось. Авария произошла неподалеку от дома № 6 по улице Варварка. Водитель транспортного средства по какой-то причине оказался на тротуаре во время движения, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль сразу же вспыхнул.

На представленных кадрах с места событий можно оценить повреждения. Передняя часть машины сильно деформировалась от удара и выгорела. Также след копоти остался на древней Китайгородской стене.