ЛНР: польские наемники застрелили нескольких солдат «Правого сектора» Представитель ЛНР Киселев: польские наемники застрелили солдат «Правого сектора»

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его словам, наемники считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях и настаивают на том, чтобы вперед шли отряды, сформированные из территориальной обороны. Поэтому на наемников «влияют» с помощью бойцов украинских нацбатов.

В этот раз также на разбор приехали представители «Правого сектора». По нашим данным, поляки частично «утилизировали» любителей Бандеры, — пояснил собеседник агентства.

Ранее Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Сообщается, что украинские десантники бегут, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».