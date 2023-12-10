Чечня и ЛНР показали достижения промышленности на ВДНХ

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Луганская Народная Республика и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. ЛНР продолжает привлекать инвесторов, несмотря на вооруженный конфликт на территории региона, сообщил глава республики Леонид Пасечник, передает РЕН ТВ. В том числе развивается аграрная промышленность.

Луганщина — это люди самых разных специальностей и профессий. Сегодня, в День региона, с нами — наши защитники: для каждого из вас сделаем все возможное, — сообщил Пасечник.

Недавно в республике построили новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Также восстанавливается научно-образовательный потенциал региона. Открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете. Была восстановлена работа Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтное предприятие в Стаханове.

Министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что в течение пяти лет в экономику республики привлекли более 547 миллиардов рублей частных инвестиций. Также в регионе создали около 13 тысяч рабочих мест.

4 декабря президент России Владимир Путин посещал выставку-форум «Россия» на ВДНХ. В ходе своего визита он наградил победителей конкурса «Волонтер года». Путину продемонстрировали макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями отечественного ядерного оружия.