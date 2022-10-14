ЛНР и Украина провели обмен пленными ЛНР и Украина провели обмен пленными, в республику вернулись 10 военнослужащих

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Украина произвели обмен пленными, в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, военные проходят курс реабилитации, с ними работают врачи и психологи.

ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР, — сказала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Известно, что военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, они будут доставлены в медучреждения ведомства для лечения и реабилитации.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращавшихся на родину после нахождения в украинском плену. В кадре были показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следовавшем в сторону России.