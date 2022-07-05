Ливень затопил подмосковную Балашиху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ливня в Московской области затопило город Балашиху. Дорожные водостоки не справились с обильными осадками, из-за чего подтопленными оказались несколько улиц, передает «Москва 24».

На кадрах видно, что припаркованные автомобили наполовину ушли под воду. Передвигаться по тротуару и проезжей части практически невозможно, а добраться до детской площадки можно, только преодолев лужу глубиной по колено.

Ранее станцию «Рижская» столичного метрополитена затопило из-за обрушившегося на Москву дождя. Тогда с последствиями непогоды также не справились водостоки.