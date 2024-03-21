Литва отменила «блокаду» Калининграда ФТС: Литва снова впускает грузовики из Калининградской области

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Литва сняла «блокаду» с Калининградской области и снова пропускает через границу российские машины, заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службе России. Отмечается, что спустя почти 15 часов простоя грузовики начали снова впускать на территорию республики.

Литовская сторона начала принимать грузовые автомобили. За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков, — сказано в публикации.

Как уточнил в беседе с NEWS.ru руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, инцидент произошел из-за сбоя в информационных системах литовской таможни. В настоящий момент транзит уже восстановлен, подтвердил он. По его словам, движения грузовиков не было примерно с 20:00 20 марта по 11:00 21 марта.

Ранее ФТС России сообщила, что Литва без объяснения причин прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала элементом информационной войны угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта между Россией и НАТО. По ее словам, у литовского дипломата нет полномочий для подобных заявлений.