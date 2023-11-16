Лисицы заполонили центральные улицы Санкт-Петербурга

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Улицы Санкт-Петербурга заполонили лисицы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как отмечается, уже несколько дней городские жители замечают животных в центре города. Специалисты-биологи насчитали 39 особей. Специалисты советуют не кормить лисиц, однако и боятся их не стоит, пишет Mash.

Как рассказали каналу в комитете по природопользованию, обычно лисицы обитают в местных лесах и полях. На городских улицах появляются по разным причинам: могли заблудиться, а могли привыкнуть к соседству с людьми.

Однако такая дружба животных с людьми вредна, считают специалисты. Если они станут зависимы от людей, то не проживут в дикой природе. Поэтому лучше обходить их стороной.

Ранее камера засняла лисицу на Курилах, которая приготовила себе сэндвич. Ролик разлетелся по сети. На нем животное складывает хлеб и котлету, а затем съедает. Снят он был недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске на острове Парамушир.

До этого лисица проникла на территорию детского сада в Москве, подкопалась под веранду, но застряла. На помощь дикому животному подоспели столичные спасатели. Они достали ее, отвезли подальше от города и выпустили в лесополосу.