«Лишние движения»: в Геленджике задержан педофил, попавший на видео в Likee В Геленджике задержали случайно попавшего на ролик Likee педофила

В Геленджике задержали мужчину, который случайно попал на видео в соцсети Likee, когда совершал развратные действия в отношении двух школьниц, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Установлено, что мужчина является гражданином соседнего государства, но не вставал на миграционный учет в России. Он с трудом объясняется на русском. Свою вину он признал, но не смог достоверно пояснить, что делал в кадре с девочками, и назвал происходившее «лишними движениями».

Пьяный мужчина занимался самоудовлетворением вблизи двух девочек, которые снимали ролик под популярную песню в Likee. Инцидент произошел на кухне общежития в Санкт-Петербурге. Запись в соцсети обнаружил социальный педагог одной из девочек в социальных сетях.

Ранее в Калужской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку с когнитивными особенностями, сообщил журналист Евгений Серкин. У ребенка диагностирована умственная отсталость. По данным журналиста, подозреваемый осенью 2023 года самовольно покинул военную часть в ДНР, куда он попал в рамках частичной мобилизации.