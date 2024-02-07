Лишивший девочку пальца опекун получил срок в Нижегородской области Лишивший девочку пальца опекун в Нижегородской области получил 4,5 года тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Житель Нижегородской области, избивавший взятую под опеку девочку и отрезавший ей фалангу пальца, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его супруга, которая тоже издевалась над ребенком, — на 3,5 года.

Суд установил, что приемные родители часто издевались над ребенком: применяли психическое насилие, оскорбляли, избивали, обливали холодной водой, а также заставляли есть мыло. Однажды приемный отец ударил подопечную металлическим ковшом по голове.

А в сентябре 2022 года мужчина в гараже своего дома в присутствии жены отрезал ребенку ногтевую фалангу пальца. После этого было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, в том числе истязание несовершеннолетнего.

Ранее в Сети появилось видео, на котором жительница Набережных Челнов избивает родного сына. В начале ролика женщина с бутылкой пива в руке берет ребенка за шиворот и тащит к подъезду, а на следующих кадрах начинает его избивать, используя нецензурную брань и обещая «сделать из него мужика». Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала NEWS.ru, что уже взяла ситуацию под личный контроль.

До этого в Курганской области ученица избила сверстницу в школьном туалете из-за комментария в социальных сетях. Администрация городского округа Шумиха совместно с полицией проводит проверку по факту случившегося.