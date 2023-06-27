Тюменская компания выплатила компенсацию сотруднику цеха, лишившемуся руки В Тюменской области компания выплатила компенсацию сотруднику цеха, лишившемуся руки

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В Тюменской области компания в поселке Голышманово выплатила компенсацию в размере 300 тысяч рублей лишившемуся руки сотруднику цеха по переработке и убою птицы. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что пострадавший засунул руку в конвейер с разделочными ножницами, забыв отключить его от электричества, сообщает «МегаТюмень».

Мужчина работал в цехе по переработке и убою птицы. Проверяя оборудование, он забыл отключить его от электричества. Работник засунул руку в конвейер с разделочными ножницами, механизм захватил одежду и «откусил» ему руку, — рассказали в ведомстве.

Результаты проверки показали, что причинами произошедшего стали неосторожность работника и отсутствие контроля со стороны работодателя за выполнением персоналом норм по охране труда. Ответчика в том числе обязали предоставить пострадавшему работу в компании, которая будет соответствовать его состоянию здоровья.

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