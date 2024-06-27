Лишенный прав российский депутат показал ГИБДД фальшивый паспорт Киргизии Челябинский депутат купил паспорт Киргизии, чтобы ездить за рулем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат районного Совета депутатов в Челябинской области предъявил остановившим его сотрудникам ГИБДД поддельный паспорт Киргизии и водительское удостоверение. В ближайшее время он предстанет перед судом — по ч. 3 ст. 327 УК РФ ему грозит до одного года лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным издания URA.RU, на скамье подсудимых окажется депутат Металлургического райсовета Челябинска Рашид Гарипов. По данным прокуратуры, мужчина был лишен прав, но попытался выкрутиться из этого положения, купив фальшивые документы. Экспертиза, назначенная после остановки авто депутата, показала, что изготовлены они были на печатном устройстве и не соответствуют требованиям.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, — заключили в ведомстве.

Ранее остановленный за пьяную езду 68-летний житель Кемеровской области представился полицейским потомком императора Николая II и заявил, что готов показать документы, которые подтверждают родство. По данным полиции, алкотестер показал превышение допустимого уровня алкоголя в 10 раз, после чего пенсионер признался, что ехал с дачи, где выпивал накануне. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.