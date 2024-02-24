Липецкий губернатор привел подробности пожара на металлургическом комбинате Губернатор Липецкой области: в результате пожара на НЛМК никто не пострадал

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса веществ отсутствует, — написал губернатор.

Артамонов также отметил, что по неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. По словам главы региона, в настоящее время эти данные проверяются, также специалисты анализируют видеозаписи, опубликованные в социальных сетях.

Ранее Telegram-канал Mash проинформировал о сильном пожаре, который произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. Канал также привел свидетельства очевидцев, которые указали, что перед пожаром над городом раздалось несколько взрывов. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

До этого Telegram-канал Baza написал о сильном пожаре в Каневском районе Краснодарского края. Канал привел слова очевидцев, согласно которым перед инцидентом был слышен звук взрыва, после чего с неба упал неопознанный предмет. В Министерстве обороны РФ ситуацию также не комментировали. При этом позднее в оперативном штабе региона подтвердили возникновение пожара в районе хутора Трудовая Армения, который произошел в результате падения беспилотного летательного аппарата.