Липчанка получила ожоги промежности и ягодиц из-за взрыва петарды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецке 26-летняя местная жительница получила травмы из-за взрыва под ней петарды, сообщает издание GOROD48. Инцидент произошел из-за неудачной шутки знакомого пострадавшей.

По данным журналистов, мужчина подложил петарду под свою спутницу. Взрыв пиротехники произошел в тот момент, когда пострадавшая села на нее. Женщину с травмами доставили в Липецкую городскую больницу № 3. По словам заведующего ожоговым отделением медучреждения Ильи Копылова, у пострадавшей диагностированы ожоги промежности и ягодиц.

Ранее на Камчатке подросток получил травмы в результате падения петарды ему на лицо. Школьник подбрасывал пиротехнику вверх, когда она сдетонировала. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь.

Кроме того, в Москве 11-летний школьник заработал травму руки из-за неосторожного обращения с пиротехническим изделием. Когда взрослых не было дома, подросток взял в руки петарду и поджег ее.

В сентябре в российской столице при проведении пиротехнического шоу несколько салютов полетели в сторону зрителей. Позднее выяснилось, что одна из пушек, которая должна была стрелять в воздух, наклонилась. Два человека получили различные травмы.