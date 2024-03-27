Липчанка объяснила скандальный эфир с оправданием теракта в «Крокусе» Липчанка заявила, что пьяной записывала видео с оправданием теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Жительница Липецка, которая записала ролик с оправданием теракта в «Крокус Сити Холле» заявила, что очень много выпила перед стримом, сообщает МВД России. Правоохранители начали проверку по делу, в доме у женщины прошел обыск. Свою вину она признала и извинилась.

Очень много выпила. И у меня энергия, агрессия понеслась. Конечно, я об это сожалею. Ни в коем случае я не хочу, чтобы убивали людей. Я наговорила то, что, возможно, я в трезвом уме бы не сказала, — сказала липчанка.

Ранее актриса Яна Поплавская призвала следственные органы России наказать женщину-стримера из Липецка, которая во время трансляции в соцсетях заявила, что террористам из «Крокус Сити Холла» следовало убить больше людей. Липчанка в ходе трансляции с обилием нецензурной брани поддержала террор в концертном зале, после чего добавила, что «нужно вообще вырезать пол-Москвы». Стример также сетовала на происходящее в Белгороде и упомянула события в зоне СВО.

Кроме того, в Нижнем Новгороде школьница лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь. Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью города и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре. Она даже проходила отбор на шоу «Голос».