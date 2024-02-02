Ликвидировавшие последствия обстрела ВСУ белгородцы получили награды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области вручили региональные награды местным жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории региона, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, эти люди не растерялись и вовремя пришли на помощь тем, кто в ней нуждался.

Сегодня мы чествуем белгородцев, настоящих героев, которые мужественно и бесстрашно действовали в тяжелые и страшные для города дни. Это члены самообороны, волонтеры, сотрудники МЧС и других оперативных служб, «Белгорблагоустройства», операторы ЕДДС, врачи, водители, просто неравнодушные жители, — написал губернатор.

Гладков уточнил, что после обстрелов на улицы города вышли более двух тысяч человек. Они помогали навести порядок и убрать следы «чудовищного теракта». Глава региона также пообещал, что в ближайшее время все наиболее отличившиеся белгородцы будут награждены государственными наградами Российской Федерации.

В результате обстрела ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 человек пострадали. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что на месте стихийного мемориала в Белгороде, который обустроили горожане, появится монумент в память о жертвах атаки. По его словам, для этого будет приглашен архитектор и скульптор. Установка мемориала, добавил губернатор, будет произведена по запросу жителей.