Ликвидация украинских диверсантов в ДНР попала на видео Российский спецназ ликвидировал украинских диверсантов в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике российский спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу. Видео операции опубликовало РИА Новости. Диверсанты ВСУ были замечены при попытке перейти линию фронта в одном из районов республики

Разведчики третьего гвардейского батальона специального назначения обнаружили украинскую ДРГ с помощью тепловизора и ликвидировали при помощи противотанковой управляемой ракеты «Корнет».

Минобороны РФ сообщало, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе Табаевки и Першотравного Харьковской области. Уточнялось, что еще три ДРГ уничтожили в районе Шипиловки, Новомихайловки и Шевченко в ДНР.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины. Также в населенном пункте Константиновка в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта РСЗО, а в Запорожской области уничтожена установка РСЗО «Оса-АКМ».