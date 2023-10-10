Лифт с подростками рухнул в самарском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лифт с тремя подростками упал в торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре, никто из находившихся внутри не пострадал, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту произошедшего.

Инцидент произошел вечером 9 октября. С высоты второго этажа сорвался стеклянный лифт с тремя юношами внутри кабины. Перед тем как это произошло, в подъемник зашли девять человек, затем шестеро вышли, и остались трое. Из-за перегруза лифт вышел из строя.

Выбраться из кабины лифта подросткам помогли сотрудники ТЦ. Для этого пришлось разбить в нем панорамное стекло.

В соцмедиа 9 октября 2023 года стало известно о падении подъемника в торговом центре города Самары. Сотрудники ТЦ помогли выбраться подросткам. По данному факту следственными органами СК РФ по Самарской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщила пресс-служба СКР.

Ранее в многоэтажном доме в Краснодаре с высоты восьмого этажа упал лифт с пассажирами. В кабине находились двое взрослых и двое детей трех и четырех лет. Все они были госпитализированы, врачи диагностировали у мужчины перелом ноги, женщина и дети не пострадали, отделавшись испугом.