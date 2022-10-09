Лифт чуть не отрубил голову жителю Краснодара

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В Краснодаре лифт едва не отрубил голову мужчине. В Сети опубликованы кадры, как молодой человек заходил в кабину в момент, когда она резко поехала вверх.

Мужчина пропустил соседа, выходящего из лифта, и, глядя в телефон, попытался покинуть свой этаж. Внезапно кабина начала подниматься вверх и едва не придавила молодого человека — он вовремя отвлекся от гаджета и успел отпрыгнуть назад.

После этого был сильный грохот, несколько раз орала пожарная сигнализация. Соседи утверждают, что был даже дым, — рассказала жительница дома изданию 93.RU.

Женщина добавила, что незадолго до этого люди жаловались в управляющую компанию, что лифт на протяжении двух недель трясется. После обращений, по словам владелицы одной из квартир, приходил мастер, который якобы все починил.

В середине сентября женщина пострадала при падении лифта в шахту в одном из небоскребов на улице Дыбенко на севере Москвы. Лифт сорвался на четвертом этаже, пролетев до самого низа.