В Краснодаре лифт едва не отрубил голову мужчине. В Сети опубликованы кадры, как молодой человек заходил в кабину в момент, когда она резко поехала вверх.

Мужчина пропустил соседа, выходящего из лифта, и, глядя в телефон, попытался покинуть свой этаж. Внезапно кабина начала подниматься вверх и едва не придавила молодого человека — он вовремя отвлекся от гаджета и успел отпрыгнуть назад.

После этого был сильный грохот, несколько раз орала пожарная сигнализация. Соседи утверждают, что был даже дым, рассказала жительница дома изданию 93.RU.

Женщина добавила, что незадолго до этого люди жаловались в управляющую компанию, что лифт на протяжении двух недель трясется. После обращений, по словам владелицы одной из квартир, приходил мастер, который якобы все починил.

В середине сентября женщина пострадала при падении лифта в шахту в одном из небоскребов на улице Дыбенко на севере Москвы. Лифт сорвался на четвертом этаже, пролетев до самого низа.