Личности найденных на парковке мертвых екатеринбуржцев установили Знакомая опознала тела найденных на парковке екатеринбуржцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Личности найденных в машине на парковке Академического района в Екатеринбурге жителей без признаков жизни удалось установить, сообщает Е1.RU. Их опознала знакомая погибшей девушки.

Выяснилось, что в автомобиле была обнаружена екатеринбурженка 2000 года рождения, работающая в одном из местных магазинов. С ней в салоне ее находился знакомый 1992 года рождения. По предварительным данным, они погибли, отравившись угарным газом. В ГУ МВД региона отметили, что в настоящее время не нашли на месте признаков криминала.

Ранее сообщалось, что отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму. Их тела были обнаружены в частном домовладении села Укромного. Это супружеская пара и двое их детей — мальчик в возрасте восьми лет и девочка в возрасте 12 лет. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого московские рабочие во время работ по демонтажу подземных коммуникаций частного строения обнаружили скелет человека. Человеческие останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Незадолго до инцидента волонтеры добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» нашли в Волосовском районе Ленинградской области человеческий череп. Страшная находка была сделана в лесном массиве недалеко от деревни Каложицы, добровольцы незамедлительно вызвали полицейских.