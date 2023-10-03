«Лезут как тараканы»: подробности о наступлении ВСУ у Клещеевки и Андреевки «Военкоры Русской Весны»: ВСУ пытаются наступать у Клещеевки и Андреевки

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины наступают у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, пытаясь прорвать линию обороны российской армии у железной дороги, сообщают «Военкоры Русской Весны». Какие подробности известны?

Как наступают ВСУ у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», противник проводит «ползучее наступление», постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги.

«Лезут как тараканы, пытаются залезть на „железку“ и там закрепиться, накрываем их», — пишут авторы канала.

Отмечается, что ожесточенные бои продолжаются на южном фланге Артемовска. Российская армия бьет по подразделениям ВСУ артиллерией, авиацией и дронами-камикадзе. Бои то затихают, то вспыхивают вновь, противник продолжает атаковать, сообщает канал.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Где ВС РФ сорвали наступление ВСУ

Руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооруженные силы России сорвали наступление семи групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три гаубицы и четыре миномета. Также огнем артиллерии был поражен пункт размещения 128-й бригады теробороны у Старомайорского, склад боеприпасов и пикап с бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили очередную атаку армии Украины на Купянском направлении. Было также опубликовано видео боевой работы российских военных. Перемещение вооруженных групп и техники украинской армии вскрыли разведчики. На кадрах заметно, как расчет крупнокалиберного пулемета ДШК подавил украинский наблюдательный пункт.

Помимо этого, штурмовики ЮВО в ходе боев около города Северска в ДНР уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины ВСУ и захватили его позиции.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

На каких направлениях продвинулась российская армия

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделениям Вооруженных сил РФ удалось продвинуться на несколько сотен метров на Ореховском и Времевском направлениях. Он отметил, что бойцы успешно контратаковали в районе населенного пункта Работино и отразили попытки наступления ВСУ у Вербового.

«Были попытки наступления противника по Ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работино. Есть определенные успехи, на несколько сотен метров наши продвинулись. На Времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров», — пояснил Рогов.

По его словам, украинская армия пыталась атаковать ночью и рано утром. Рогов также подчеркнул, что на сегодняшний день можно отметить расширение зоны, находящейся под контролем Вооруженных сил России на обоих направлениях.

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