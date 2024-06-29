«Лежал в психушке»: соседка о севастопольце, избившем пенсионерок Избивший пенсионерок мужчина из Севастополя лечился в психиатрической клинике

Соседка избившего пенсионерок севастопольца Алиса рассказала NEWS.ru, что мужчина раньше лечился в психиатрической больнице. По ее словам, нападавший также отбывал наказание из-за проблем с наркотиками. Каждый раз после употребления запрещенных препаратов «начинается цирк».

Мужчина этот местный. Ранее лежал в психушке, его лечили от зависимости наркотической. Также по этой же статье отбывал наказание. Сидел в тюрьме за нападение на граждан тоже. Каждый раз как только он употребляет запрещенные вещества, начинается вот такой цирк. Все местные его уже знают, — поделилась соседка.

Женщина отметила, что мать воспитывала его одна, а отец мужчины погиб. После смерти родителя это и началось, добавила соседка. У мужчины есть ребенок. Бывшая жена лишила его родительских прав и переехала.

В субботу в Севастополе задержали обнаженного местного жителя, который жестоко избил двух пенсионерок, которые стояли с собакой на остановке. Одна из пострадавших получила перелом ноги и угодила в больницу. Мужчина повалил пожилых женщин на землю и наносил удары ногами, в том числе по голове. Затем злоумышленник решил напасть на двух других прохожих, но они оказали ему сопротивление.