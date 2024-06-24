В Пятигорске танцевали лезгинку во время терактов в Дагестане Полиция Пятигорска задержала мужчин, танцевавших лезгинку в ходе терактов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчин в Пятигорске, которые танцевали лезгинку во время атаки боевиков в Дагестане. Видео с танцами опубликовал глава города Дмитрий Ворошилов. Он задался вопросом, чему радовались мужчины.

Чему радовались эти …? Смерти детей, полицейских, гражданских лиц? — гласит сообщение Ворошилова.

Глава Пятигорска уточнил, что мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов. По его словам, нарушители порядка «традиционно извинялись на камеру». Он заверил, что виновные понесут наказание. Ворошилов подчеркнул, что наказывать за вседозволенность и беспредел «надо жестко». Также он выразил надежду на возможность уголовной ответственности в отношении задержанных.

В воскресенье в Дагестане произошел ряд вооруженных нападений на сотрудников полиции, священника и церковь с синагогой. В результате погибли 15 полицейских и четверо гражданских.

Кремль ранее отреагировал на теракты в Дагестане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна не вернется в ситуацию начала 2000-х после трагедии в республике. По его словам, российское общество не поддерживает терроризм. Песков добавил, что в настоящий момент общество «абсолютно консолидировано». Сейчас другая Россия, заключил представитель Кремля.