Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.
По его словам, он и его коллеги многое сделали для региона, добавив, что были и ошибки. Однако многие мэры страдали только из-за того, что публично поддерживали его.
Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области, — написал бывший чиновник в Facebook.
Он отметил, что благодаря его работе Иркутскую область стали называть самым свободным регионом РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Левченко повысил себе оклад на 44% для роста зарплат бюджетников. Он аргументировал такое решение особенностью исчисления дохода госслужащих.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен