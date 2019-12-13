https://static.news.ru/photo/1ce1be02-1d9c-11ea-8402-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: irkobl.ru

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в своём обращении к местным жителям объяснил, почему покинул свой пост.

По его словам, он и его коллеги многое сделали для региона, добавив, что были и ошибки. Однако многие мэры страдали только из-за того, что публично поддерживали его.

Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области, — написал бывший чиновник в Facebook.

Он отметил, что благодаря его работе Иркутскую область стали называть самым свободным регионом РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Левченко повысил себе оклад на 44% для роста зарплат бюджетников. Он аргументировал такое решение особенностью исчисления дохода госслужащих.