Лев набросился на пьяную женщину в приморском зоопарке Лев набросился на нетрезвую женщину в приморском зоопарке и повредил ей руку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку, рассказали РИА Новости представители учреждения. Они рассказали, что пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями. Сначала она решила зайти в подсобку к рабочим. Но в итоге нетрезвая женщина попала в вольер ко льву Аристо. Она проникла туда, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить». Сотрудники зоопарка побежали в ее сторону, крича, но было уже поздно.

Все произошло за считанные секунды. К сожалению, она оказалась очень близко к вольеру, и хищник схватил её за руку. Оттащив женщину от клетки, сотрудники оказали ей первую помощь и сразу же вызвали «скорую». Сейчас женщина в больнице, и мы очень надеемся, что наши врачи спасут ей руку, — рассказали в зоопарке.

Сотрудники учреждения предупредили, что не стоит посещать такие места в состоянии опьянения.

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