Летние лагеря на Ставрополье откроются с 1 июля

Летние лагеря Ставрополья готовы принять детей с 1 июля. Власти прорабатывают такую возможность.
Учреждения будут работать в закрытом режиме, детям и персоналу будут ежедневно делать тесты на коронавирус. Лагеря заработают с соблюдением всех мер профилактики,
Учреждения уже провели необходимый ремонт, теперь необходимо дождаться только разрешения местного Роспотребнадзора. Приём заявок от родителей открыт, но возможен и перенос смен. В регионе функционируют 683 летних детских лагеря.
На Ставрополье на сегодня зарегистрированы 1600 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 151 ребёнка. Вылечились 562 пациента, умер 31 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что организация летнего отдыха для детей на базе школ приостановлена в Подмосковье до 31 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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