Летние лагеря на Ставрополье откроются с 1 июля

https://static.news.ru/photo/1f458fe0-9a2c-11ea-9867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Летние лагеря Ставрополья готовы принять детей с 1 июля. Власти прорабатывают такую возможность.

Учреждения будут работать в закрытом режиме, детям и персоналу будут ежедневно делать тесты на коронавирус. Лагеря заработают с соблюдением всех мер профилактики, сообщают «Известия».

Учреждения уже провели необходимый ремонт, теперь необходимо дождаться только разрешения местного Роспотребнадзора. Приём заявок от родителей открыт, но возможен и перенос смен. В регионе функционируют 683 летних детских лагеря.

На Ставрополье на сегодня зарегистрированы 1600 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 151 ребёнка. Вылечились 562 пациента, умер 31 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организация летнего отдыха для детей на базе школ приостановлена в Подмосковье до 31 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.