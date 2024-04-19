Летчиков рухнувшего на Ставрополье Ту-22М3 доставили в больницу Владимиров: двух летчиков Ту-22М3 доставили в краевые медучреждения

Двоих летчиков с рухнувшего в Ставропольском крае бомбардировщика Ту-22М3 доставили в краевые медучреждения, им оказывается вся необходимая врачебная помощь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. В места ЧП эвакуировали третьего члена экипажа, в настоящий момент ведется поиск еще одного летчика.

Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. <...> Ведется поиск четвертого члена экипажа, — говорится в сообщении.

О крушении самолета утром 19 апреля рассказал ставропольский губернатор. Он также опубликовал фото обломков самолета и заявил, что двое летчиков вовремя катапультировались. По его словам, жертв нет, разрушений зафиксировано не было.

В Минобороны России позднее подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заверили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.

В январе СМИ сообщили о крушении военно-транспортного самолета, предположительно Ил-76, в Ивановской области. По данным журналистов, борт не дотянул до полосы аэродрома Северный и рухнул в лесопосадке, а в самолете находились 12 человек — семь членов экипажа и пять пассажиров. Минобороны эту информацию не комментировало.