Летчиков и врачей наградили за помощь пострадавшим в катастрофе на Колыме

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Глава Магаданской области Сергей Носов наградил медиков и летчиков компании «Авиации Колымы», принимавших участие в спасении пострадавших в крушении вертолета, сообщает KP.RU. Руководитель региона отметил высочайший профессионализм всех участников операции.

В экстремальных условиях нашли единственную возможность для посадки одного вертолета — заснеженную, но ровную площадку. Пока врачи оказывали экстренную помощь, второй вертолет кружил в воздухе, а затем забрал оставшихся пострадавших, — рассказал губернатор.

По словам замминистра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елены Кузьменко, в условиях абсолютно нелетной погоды команда медиков и летчики все же приняли решение лететь ради спасения людей. На борт поднялись врач-реаниматолог, два фельдшера и медсестра-анестезист. Добравшись до места происшествия, вся группа слаженно работала, пробираясь по сугробам и таская носилки.

Все сработали слаженно и четко. На месте, в Магадане вертолеты уже ждали водители, <...> хорошо была подготовлена больница, организовали быстрое распределение раненых по отделениям, оказали психологическую помощь пострадавшим. Сейчас госпитализированными остаются 10 человек, — отметила Кузьменко.

Вертолет Ми-8, следовавший по маршруту «Посадочная площадка Кварцевый — Аэропорт Омсукчан», 14 марта около 11 часов утра, совершил жесткую посадку в Северо-Эвенском районе, опрокинувшись на правый борт. На борту находились 20 человек. Погиб бортмеханик вертолета.